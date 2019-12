Al via la settimana della cucina italiana in Colombia

E’ partita ieri anche a Bogotà, in Colombia, la 4/a edizione della Settimana della cucina italiana, promossa dall’ambasciata d’Italia e dall’Istituto italiano di cultura sul tema ‘Educazione alimentare: cultura del gusto’. In un comunicato si sottolinea che “si tratta di un viaggio sensoriale attraverso i sapori del Mediterraneo” e “una cavalcata” nei “piatti regionali” della Penisola. Varie attività sono in programma fino a domenica prossima, fra cui, molto attesa, una conferenza di Fabrizio Perotti sulla salvaguardia dei prodotti italiani e la biodiversità. Si parlerà di cibo, ma non solo, perché nel programma sono previste anche iniziative teatrali e corsi di danza e di tarantella.