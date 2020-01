Santo Stefano Quisquina città del formaggio 2020. Un riconoscimento al territorio

Nell’ambito del progetto “Città del Formaggio “ coordinato dall’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) e l’Accademia del Gusto Mediterraneo, il Comune di S.Stefano Quisquina è stato proclamato “Città del Formaggio 2020” con la consegna della relativa segnaletica. La cerimonia di consegna alla presenza del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale è avvenuta ad Enna Domenica 12 Gennaio. “Un riconoscimento prestigioso – ha dichiarato il Sindaco Francesco Cacciatore – che gratifica un percorso di valorizzazione e promozione delle nostre eccellenze agroalimentari supportato anche in questi anni con continuità dalla pubblica amministrazione “. La cittadina dell’Agrigentino è nota agli appassionati del formaggio che la raggiungono da ogni parte della Sicilia. Il premio è il meritato riconoscimento al know how, alla competenza, alla tradizione di un distretto che ha tante altre eccellenze enogastronomiche che nel tempo verranno valorizzate nel modo più appropriato.