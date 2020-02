Bellanova (IV) ‘ Conte dirima questione prescrizione. Non facciamo da tappezzeria’

“Adesso Conte sa che noi lavoriamo per dare una mano a risolvere i problemi. Deve farsi carico di dirimere questa questione della prescrizione, non è un problema di Italia Viva o dei singoli componenti di questo governo, è un problema del governo che è rappresentato dal presidente del Consiglio”. Lo ha detto Teresa Bellanova, ministra delle Politiche agricole, a margine di un convegno. ‘Noi di Italia Viva non stiamo al governo per fare tappezzeria. Io personalmente ho annullato la mia vita e così sta facendo la collega ministra Bonetti. Stiamo dando il massimo del contributo possibile, adesso voglio che qualcuno ci dica quali sono le proposte sulle quali noi abbiamo causato difficoltà al governo. Le nostre proposte sono proposte che parlano di problemi. Molti hanno aperto il mercato dei parlamentari”, contro Italia Viva. E’ chiaro che quando si apre il mercato dei parlamentari a fianco c’è la bancarella dei valori, e non vorrei che questo governo si incamminasse in un percorso dove, per fare un dispetto a Italia Viva e metterla fuori dal governo, pensi di imbarcare quelli che non hanno un progetto per andare avanti nella legislatura e puntare a risolvere i problemi ma sono interessati alla loro questione personale”, ha concluso.