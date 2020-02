Gualtieri su Intesa Sanpaolo-Ubi ‘importante rafforzamento sistema bancario’

“E’ importante che ci sia un rafforzamento del nostro sistema bancario. Un sistema che ha fatto molti passi in avanti, spesso considerato la Cenerentola d’Italia”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ospite di “Circo Massimo” su Radio Capital, in merito all’Opes lanciata ieri da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. “Su Monte dei Paschi di Siena sono molto fiducioso che sara’ un’operazione che si concluderà positivamente”, ha aggiunto Gualtieri. “Con un’operazione di mercato in corso la mia posizione è che non posso commentare ma è importante che ci sia un rafforzamento e un processo di consolidamento del settore bancario che peraltro ha fatto negli anni passi avanti importanti. Le sfide dell’innovazione tecnologica richiedono anche forme di consolidamento che si svolgono nelle logiche di mercato ed è bene che la politica ne stia fuori”.