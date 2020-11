Maradona, un generoso. ‘Esempio’ solo dentro il campo

Diego Armando Maradona migliore calciatore di tutti i tempi? Dev’essere vero a giudicare dal coro globale degli apprezzamenti: ‘dio del calcio’, profeta, messia, divinità’, angelo col pallone e altro ancora. Il brasiliano Pelè sembra non avere lo stesso numero di followers e poi appartiene ad un’epoca meno televisiva e meno permeata dai social media e dalla globalizzazione. Sì, é vero, é stato detto a piene mani che il ‘genio e sregolatezza’ é una categoria dell’anima, che ai grandi artisti si devono perdonare i vizi e le perversioni che vogliono concedersi. E sia. Ci sarebbe da dire che anche i vizi e perversioni si possono coltivare anche in privato, non a favore di telecamera, che l’arroganza e gli eccessi possono essere stigmatizzati anche nei confronti di chi ha ricevuto il dono del talento e della creatività. Maradona é stato il più forte giocatore di calcio di sempre? Molto probabilmente. Dentro il rettangolo di gioco. Fuori da quello é stato un pessimo esempio, di stile e di tanto altro. I campioni, le star, i grandi attori, i grandi artisti, i politici importanti, le celebrità hanno il dovere di restituirci qualcosa. Maradona, da questo punto di vista, al di là delle sue eccezionali performance, ha dato il peggio, in mondo visione. Nessuno vuole giudicare nessuno. Ma una cosa, al di là delle sue eccelse prestazioni e della sua vita sregolata va detta e gli va riconosciuta: era molto generoso e disponibile nei confronti degli altri; uno che ha aiutato tantissime persone in difficoltà e di cui in tantissimi hanno approfittato. Riposi in pace e condoglianze ai suoi cari. Con sincerità