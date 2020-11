Settimana della cucina: a Copenaghen mostra virtuale ‘fette di felicità’

Nell’ambito della quinta edizione della “Settimana della cucina Italiana nel Mondo” (23-29 novembre 2020), promossa dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen presenta una mostra virtuale a tema culinario. Il progetto “A Slice of Happiness/Fette di Felicità”, realizzato dall’artista danese Maria Walter Nielsen, è infatti interamente dedicato al cibo e alla sua rappresentazione. Esistono espressioni di una esattezza mozzafiato, capaci di accendere i riflettori su qualcosa che è sotto gli occhi di tutti ma che pochi notano. Nella lingua islandese, la parola Sauðljóst indica il preciso momento della giornata in cui la luce permette di distinguere le pecore. Non un attimo prima, e nemmeno uno dopo. È un’attenzione per i dettagli e le minuscole pieghe dell’esistenza del tutto naturale per Maria Nielsen, fashion graphic designer con forti legami con il mondo dell’arte e del progetto. Il gusto per l’osservazione meticolosa e la cura che mette in tutto quello che fa, hanno segnato la sua vena creativa. Come nel caso di “A Slice of Happiness/Fette di Felicità”, progetto nato durante il lockdown eppure immaginato da tempo, che esprime attraverso disegni colorati e divertenti un piacere semplice quanto immediato – quello del buon cibo, della condivisione felice nel preparare tutti insieme qualcosa da mangiare. Fino al 20 dicembre la mostra è anche visitabile (su appuntamento) presso Meme Gallery, galleria di oggetti di design, fondata a Milano da Maria Angela Di Pierro.