Trump uccide la cultura e la civiltà. Laura Liberti

Hanno tolto il privilegio alla Harvard University di donare visti agli studenti internazionali che fanno l’application. Toglieranno il permesso di soggiorno agli attuali studenti internazionali che frequentano l’università per vendicarsi del fatto che l’università non ha aderito alle regole dell’ICE, ossia di denunciare quelli che sono studenti attivisti pro-palestina.

Vi voglio fare riflettere sul fatto che io stessa l’anno scorso ero una studentessa internazionale e questa cosa mi colpisce in modo diretto.

Trump non sta solo eliminando un diritto fondamentale, cioè quello dell’istruzione, ma si sta letteralmente vendicando, proprio come un governo autoritario fa quando la sua autorità viene messa in discussione.

Già uno studente internazionale della Columbia University è stato deportato di notte in un campo di detenzione per immigrati, solo per aver combattuto in quello in cui crede.

Stamattina quando ho letto l’articolo mi sono emozionata perché ho pensato a tutti quegli studenti, e sono migliaia, che si trovano davanti ad un interrogativo che li metterà in serissime difficoltà.

Anch’io ero una studentessa internazionale l’anno scorso: e so bene cosa significa allontanarsi dalla propria famiglia e dal proprio Paese: mai mi sarei immaginata che un governo potesse vendicarsi, minacciando il diritto all’istruzione: è proprio vero che non si impara un bel niente dalla storia. Laura Liberti