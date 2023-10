Processione davanti casa del boss: indagato sindaco membro antimafia

Avviso di chiusura delle indagini preliminari per il sindaco di Cerda (Palermo), Salvatore Geraci, deputato regionale eletto con Sud chiama Nord e transitato nella Lega, componente della Commissione regionale antimafia. E’ lui stesso a comunicarlo: “Risulto essere indagato per abuso d’ufficio e minaccia aggravata”. Secondo l’accusa avrebbe cercato di far passare la processione davanti alla casa del boss Vincenzo Civiletto, e sarebbe arrivato a minacciare il comandante dei vigili urbani che lo ha impedito. Risponde il primo cittadino: “C’é stato un tentativo di ‘mascariamento’ da parte di chi mi ha denunciato, ma non vi sono capi d’accusa relativi a un qualche coinvolgimento con la mafia, voto di scambio e mazzette. Sono sereno, fiducioso perché ho sempre agito nel bene. Credo nella giustizia e nel lavoro della magistratura”.